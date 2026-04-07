belve diventa amanda lear show ma altre due ospiti sorprendono

Torna su Rai2 “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, alla sua settima stagione. La puntata di questa settimana andrà in onda ogni martedì sera alle 21. Durante l’episodio, il format cambia nome e diventa “Amanda Lear Show”, con la presenza di alcuni ospiti a sorpresa. La trasmissione mantiene il focus su interviste e confronti diretti.

Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20, dal 7 aprile. Tra gli ospiti della prima puntata Amanda Lear, in un’intervista esilarante e profonda, tra ménage a trois, arte, LSD, amori trasgressivi. A Fagnani l’artista racconta i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita, dalla convivenza con Dali e la moglie Gala al triangolo amoroso con Bowie, anche lui sposato, fino al doloroso ricordo del marito morto in un incendio in casa. BELVE DIVENTA AMANDA LEAR SHOW Finalmente Amanda Lear a Belve, tra gli ospiti più attesi di sempre. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Belve: Amanda Lear, Zeudi Di Palma e Micaela Ramazzotti le prime ospitiAmanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma saranno le ospiti della prima puntata di Belve: dal 7 aprile in prima serata su Rai 2 Sono stati...

Temi più discussi: Torna Belve con il racconto di Amanda Lear a Francesca Fagnani; Comunicazione Italiana; Salvador Dali era impotente e mi presentava altri uomini. David Bowie faceva schifo. Le confessioni di Amanda Lear a Belve; Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani.

Amanda Lear a Belve racconta relazioni segrete e attacca David BowieAmanda Lear a Belve, amori celebri e identità oltre gli stereotipi A Belve, in onda su Rai 2, l’8 aprile 2026 da Roma, Amanda Lear ripercorre davanti ... assodigitale.it

Amanda Lear a Belve: Ero amante di Dalì, ma senza sesso. E di Bowie. Le mogli contenteDalì sarebbe stato solito presentarle altri partner: «Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva di sapere che ero felice con un bel ragazzo. Il giorno dopo mi chiedeva: allora com’è andata ... lastampa.it

Giammarco Fiorillo. Boyce Avenue · Hallelujah. Nel silenzio del Venerdì Santo, il cuore di Belvedere Marittimo batte all’unisono. Tra vicoli antichi e passi lenti, la fede diventa luce nella notte. #venerdìsanto #belvederemarittimo #italy #love #tradizioni - facebook.com facebook