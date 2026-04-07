Amanda Lear sarà una delle ospiti della prima puntata della nuova edizione di Belve, in partenza martedì 7 aprile su Rai 2 in prima serata. Come sempre Francesca Fagnani registra in anticipo, così per incuriosire il pubblico vengono rilasciate le anticipazioni degli argomenti trattati dai diversi ospiti. Come era facile intuire, Amanda Lear si è lasciata andare davanti alle incalzanti e provocatorie domande tipiche di Francesca Fagnani, ha ripercorso la sua carriera, la sua vita, toccando vari argomenti scottanti dall'uso dell'LSD alle sue storie d'amore importanti. Come il rapporto durato 16 anni con Salvador Dalì e sua... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amanda Lear senza freni a "Belve": "Salvador Dalì era impotente. Bowie? Non mi piaceva"

Amanda Lear choc a Belve: “Dalí impotente, Bowie non mi piaceva”L’artista si racconta da Francesca Fagnani tra amori fuori dagli schemi, confessioni intime e il dolore per il marito scomparso Senza filtri,...

Amanda Lear a Belve: “Salvador Dalì era impotente. David Bowie? Faceva un po’ schifo”Amanda Lear protagonista della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 dal...

Bowie e Dalì, i grandi incontri di Amanda Lear - Domenica In 07/12/2025

Temi più discussi: Amanda Lear senza freni a Belve: Salvador Dalì? Impotente. Vi svelo com'è andata con David Bowie; Amanda Lear e i ménage à trois: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie? Faceva un po' schifo; Belve, Amanda Lear senza freni: David Bowie? Faceva un po’ schifo; Tutto su Amanda Lear: carriera, amori e segreti sulla musa di Salvador Dalì.

Amanda Lear senza freni a Belve: Salvador Dalì? Impotente. Vi svelo com'è andata con David BowieBelve è pronto a tornare con un nuovo attesissimo ciclo di puntate. Tra gli ospiti al temuto sgabello di Francesca Fagnani, nella prima puntata in onda martedì 7 aprile su Rai 2, ci sarà Amanda Lear. corrieredellumbria.it

Amanda Lear senza freni a Belve: Salvador Dalí era impotente, con un gay è diversoAmanda Lear a Belve: il racconto sul rapporto con Salvador Dalì e le confessioni sulle relazioni con uomini gay che hanno segnato la sua vita. donnaglamour.it

Belve torna questa sera su Rai2 con tre nuove interviste. In studio la star del jet set internazionale Amanda Lear e la parvenu del Grande Fratello Zeudi Di Palma. - facebook.com facebook

Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti x.com