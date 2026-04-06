Nella prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, Amanda Lear ha rilasciato alcune dichiarazioni su Salvador Dalì e David Bowie. La cantante e artista ha commentato il rapporto con il pittore spagnolo, affermando che era impotente, e ha parlato di Bowie, definendolo in modo critico. La puntata è andata in onda il 7 aprile in prima serata.

Amanda Lear protagonista della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 dal 7 aprile in prima serata. Un ritorno atteso, quello della trasmissione giunta alla settima edizione, che si apre con un’intervista destinata a far discutere. “Salvador Dalì era impotente. David Bowie? Faceva un po’ schifo”. Frasi che sintetizzano lo stile provocatorio dell’artista, chiamata a ripercorrere alcune delle tappe più significative della sua vita privata e professionale. Nel dialogo con la giornalista sono emersi racconti personali, tra relazioni, incontri e riflessioni sul proprio percorso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amanda Lear a Belve: “Salvador Dalì era impotente. David Bowie? Faceva un po’ schifo”

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Amanda Lear: «Salvador Dalí era impotente. Bowie Faceva un po' schifo»

Temi più discussi: Belve, dal 7 aprile la nuova stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti della prima puntata; Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani; Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani; Ospiti di Belve del 7 aprile: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.

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Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono le ospiti della prima puntata di #Belve. Con Francesca Fagnani, da martedì 7 aprile su Rai 2. #7aprile x.com