Amanda Lear a Belve | Salvador Dalì era impotente David Bowie? Faceva un po’ schifo
Nella prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, Amanda Lear ha rilasciato alcune dichiarazioni su Salvador Dalì e David Bowie. La cantante e artista ha commentato il rapporto con il pittore spagnolo, affermando che era impotente, e ha parlato di Bowie, definendolo in modo critico. La puntata è andata in onda il 7 aprile in prima serata.
Amanda Lear protagonista della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 dal 7 aprile in prima serata. Un ritorno atteso, quello della trasmissione giunta alla settima edizione, che si apre con un’intervista destinata a far discutere. “Salvador Dalì era impotente. David Bowie? Faceva un po’ schifo”. Frasi che sintetizzano lo stile provocatorio dell’artista, chiamata a ripercorrere alcune delle tappe più significative della sua vita privata e professionale. Nel dialogo con la giornalista sono emersi racconti personali, tra relazioni, incontri e riflessioni sul proprio percorso. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Amanda Lear: «Salvador Dalí era impotente. Bowie Faceva un po' schifo»
Temi più discussi: Belve, dal 7 aprile la nuova stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti della prima puntata; Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani; Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani; Ospiti di Belve del 7 aprile: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.
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Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono le ospiti della prima puntata di #Belve. Con Francesca Fagnani, da martedì 7 aprile su Rai 2. #7aprile x.com