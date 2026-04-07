Amanda Lear, ospite della nuova stagione di Belve, ha parlato dei suoi amori passati, tra cui artisti come Dalì e Bowie. Conosciuta come icona della trasgressione e dell’ambiguità, ha descritto se stessa come una donna arguta, intelligente e ironica. La sua presenza in tv ha attirato l’attenzione, portando alla luce aspetti meno noti della sua personalità e delle sue relazioni passate.

Amanda Lear non è un personaggio come tutti. Da sempre icona dell’ambiguità e della trasgressione, è in realtà una donna arguta, intelligente, ironica. Insomma, l’ospite perfetta per un talk show come Belve che da stasera torna su Rai 2 in prima serata. Sono state date delle anticipazioni delle risposte di Lear a Francesca Fagnani e se tanto ci dà tanto, quella di oggi sarà una puntata scoppiettante. L’intervista affronta senza reticenze i momenti più intensi della vita di Lear, dalla lunga convivenza con Salvador Dalí e sua moglie Gala, durata ben 16 anni, al triangolo amoroso con David Bowie, fino al doloroso ricordo del marito Alain Philippe, morto tragicamente in un incendio domestico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Amanda Lear prima ospite della nuova edizione di Belve parla degli amori affollati: da Dalì a Bowie ne ha per tutti

Amanda Lear a Belve, il marito scomparso e gli amori proibiti: «Salvador Dalì era impotente, mi ha usata. David Bowie? Che schifo» – Il videoParte col botto la nuova stagione di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani che torna in onda su Rai2 martedì 7 aprile.

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