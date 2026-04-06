Amanda Lear a Belve | Dalì era impotente Bowie? Faceva un po’ schifo…

Nella nuova puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, sono state affrontate alcune dichiarazioni di Amanda Lear. L’artista ha commentato il rapporto tra Salvador Dalì e la propria sessualità, affermando che il pittore era impotente. Ha anche parlato di David Bowie, definendo in modo diretto alcune sue caratteristiche, senza esitazioni. L’appuntamento, arrivato alla settima stagione, va in onda ogni martedì sera.

Kanye West, la protesta in Uk: “No al concerto a Londra”. E il caso diventa politico Kanye West, la protesta in Uk: “No al concerto a Londra”. E il caso diventa politico Nordcorea, figlia di Kim futura leader? Le aspettative del dittatore su Kim Ju-ae ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Amanda Lear a Belve: “Con Salvador Dalì niente sesso, era impotente”Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, Amanda Lear si racconta fuori dagli schemi, tornando su alcuni dettagli delle relazioni con...

Amanda Lear: «Salvador Dalí era impotente. Bowie Faceva un po' schifo»

Temi più discussi: Belve, dal 7 aprile la nuova stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti della prima puntata; Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani; Ospiti di Belve del 7 aprile: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma; FRANCESCA FAGNANI TORNA CON BELVE ANCHE CON AMANDA LEAR E SOLLECITO.

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Amanda Lear a Belve: Ero amante di Dalì, ma senza sesso. E di Bowie. Le mogli contenteTorna Belve il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani dal 7 aprile ogni martedì alle 21:25 su Rai 2. Tra gli ospiti della prima puntata Amanda Lear a cui Fagnani domanda della relazione co ... repubblica.it

“Era impotente” Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, Amanda Lear si racconta fuori dagli schemi, tornando su alcuni dettagli delle relazioni con Dalì e David Bowie. facebook

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