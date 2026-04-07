Ieri e oggi, Amanda Lear ha attraversato decenni senza perdere il suo stile distintivo, sfidando le tendenze e il passare del tempo. La sua carriera si è sviluppata tra musica, moda e televisione, mantenendo una presenza costante nel mondo dello spettacolo. Con una carriera lunga e diversificata, è considerata una figura che ha saputo adattarsi alle evoluzioni del settore senza rinunciare alla propria identità.

Ha sfidato le mode e il tempo. Amanda Lear è, senza dubbio, la capofila di questa categoria di “immortali”. A quasi 87 anni – traguardo che taglierà il prossimo 18 giugno 2026 – la diva francese, naturalizzata italiana, continua a emanare quel fascino magnetico che, sin dagli anni Sessanta, ha stregato artisti del calibro di Salvador Dalí e David Bowie. Ma qual è il segreto della sua evoluzione e come è cambiata davvero la “Musa” nel corso dei decenni? Com’è cambiata Amanda Lear. Il percorso di Amanda Lear è un viaggio attraverso stili e decenni. La ricordiamo giovanissima, nel 1974, ritratta proprio da Dalí a Cadaqués: un’immagine acqua e sapone, con un caschetto sbarazzino e un sorriso sincero che svela una bellezza pura, quasi ingenua. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amanda Lear ieri e oggi: come è cambiata negli anni

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