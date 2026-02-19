Fiordaliso compie 70 anni ieri e oggi | come è cambiata la cantante di Non voglio mica la luna
Fiordaliso ha compiuto 70 anni il 19 febbraio 2026, un traguardo che segna oltre quaranta anni di musica e successi. La cantante è diventata famosa negli anni Ottanta con brani come
Fiordaliso compie 70 anni oggi, il 19 febbraio 2026, e festeggia un traguardo importante dopo oltre quattro decenni di carriera nel mondo della musica. La cantante di Non voglio mica la luna è stata infatti una delle p rotagoniste della musica italiana degli anni Ottanta e, nel tempo, ha saputo rinnovarsi muovendosi con destrezza tra il palco e la televisione, attraversando momenti di grande successo e fasi più difficili della sua vita personale. Per festeggiare il suo compleanno ripercorriamo la sua vita e la sua carriera di ieri e di oggi. Fiordaliso, dagli esordi al successo di Non voglio mica la luna. 🔗 Leggi su Dilei.it
Fiordaliso e il compleanno triste: "Mi restano pochi anni, non voglio piangere"Fiordaliso, cantante italiana, ha annunciato di sentirsi triste mentre si avvicina al suo settantesimo compleanno, che festeggerà il 19 di questo mese.
