Amanda Lear continua a sorprendere con i suoi racconti, condividendo dettagli sulla sua vita fatta di incontri con artisti e musicisti famosi. Tra gli episodi più discussi ci sono i rapporti con Salvador Dalì e David Bowie, di cui si sono sempre fatte molte speculazioni, ma pochi dettagli ufficiali sono stati confermati. La cantante e icona degli anni Settanta ha più volte rivelato aspetti inediti della propria esperienza, mantenendo un alone di mistero intorno a molte vicende.

Amanda Lear è un pozzo di aneddoti senza fine. E nonostante abbia raccontato la sua vita avventurosa e fuori dagli schemi in tantissime interviste, riesce sempre a trovare qualche episodio inedito da svelare. È successo anche con Francesca Fagnani che l’ha voluta ospite della prima puntata della nuova edizione di “Belve”, la settima, in onda su Rai2 da martedì 7 aprile in prima serata. Che Amanda Lear, nata a Saigon 86 anni fa, sia stata la musa del grande pittore e scultore spagnolo Salvador Dalì, con il quale intrecciò anche una relazione, infatti è noto da tempo. Ma stavolta Amanda Lear, che negli anni Settanta fece scandalo per il suo... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Amanda Lear, i triangoli amorosi con Salvador Dalì e David Bowie e la verità mai rivelata

Amanda Lear a Belve: “Salvador Dalì era impotente. David Bowie? Faceva un po’ schifo”Amanda Lear protagonista della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 dal...

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Belve riparte da Amanda Lear: i racconti su Dalì, Bowie e il marito morto in un incendio. Le anticipazioni della prima puntataTorna Belve su Rai2 con Amanda Lear ospite della prima puntata. Da Dalì a Bowie, fino al marito e al personaggio vissuto come una gabbia ... affaritaliani.it

Amanda Lear, i più grandi amori e gli ex fidanzati/ Da Salvador Dalì a David Bowie: Ero cotta e persaAmanda Lear riavvolge il nastro dei ricordi e menziona i suoi ex fidanzati più importanti, ecco chi sono: da Salvador Dalì a David Bowie e... In diverse interviste Amanda Lear ha parlato della propria ... ilsussidiario.net