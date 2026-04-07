Amanda Lear e l’unico uomo amato | il segreto di un legame eterno

Amanda Lear ha avuto un legame duraturo con Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, che è stato l’unico uomo a condividere con lei un rapporto così lungo e intenso. La loro relazione è durata circa vent’anni, fino alla morte improvvisa dell’uomo nel 2000. La storia tra i due si distingue per la stabilità e la profondità del legame che li ha uniti nel corso del tempo.

Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle è stato l’unico uomo capace di conquistare definitivamente il cuore di Amanda Lear, legandosi a lei per due decenni prima di morire tragicamente nel 2000. La carriera di Amanda Lear è stata un susseguirsi di successi e legami con personalità di spicco. Prima di incontrare il nobile francese, la donna ha vissuto esperienze intense ma spesso fugaci, definendosi come una persona che perdeva rapidamente interesse nelle relazioni sentimentali. Il suo percorso affettivo include sedici anni trascorsi accanto a Salvador Dalí. Quel legame, descritto dalla showgirl come puro e di natura spirituale, era inserito in un triangolo intellettuale e artistico insieme a Gala, moglie del pittore, dove l’estetica prevaleva sulla componente sessuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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