Amanda Lear a Belve | Con Salvador Dalí niente sesso era impotente

Nella prossima puntata di Belve, in onda il 7 aprile su Rai2, sarà protagonista Amanda Lear. La cantante e artista parlerà di un episodio legato a Salvador Dalí, affermando che con lui non ci fu mai intimità a causa della sua impotenza. La conduttrice Francesca Fagnani torna alla guida del programma, giunto alla settima stagione, prodotto da Rai e Fremantle.

Torna il 7 aprile Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e giunto alla settima stagione. Tra gli ospiti della prima puntata della trasmissione, in onda ogni martedì alle 21.20, Amanda Lear, in un’intervista esilarante e profonda, tra ménage a trois, arte, LSD, amori trasgressivi. L’artista racconta i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita, dalla convivenza con Dalì e la moglie Gala al triangolo amoroso con David Bowie, anche lui sposato, fino al doloroso ricordo del marito morto in un incendio in casa. “Gli etero dopo un po’ mi annoiano, preferisco gli omosessuali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Amanda Lear a Belve: “Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente” Amanda Lear a Belve: “Con Salvador Dalì niente sesso, era impotente”Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, Amanda Lear si racconta fuori dagli schemi, tornando su alcuni dettagli delle relazioni con... Amanda Lear a Belve: “Salvador Dalì era impotente. David Bowie? Faceva un po’ schifo”Amanda Lear protagonista della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 dal... Temi più discussi: Belve - S10E1 - Puntata del 07/04/2026 - in diretta su Rai 2 07/04/2026 alle 21:20; Belve, la nuova stagione; Ospiti di Belve del 7 aprile: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma; FRANCESCA FAGNANI TORNA CON BELVE ANCHE CON AMANDA LEAR E SOLLECITO. Amanda Lear si racconta a Belve: Con Dalì niente sesso, era impotente. Bowie non mi piacevaSu Rai2 in prima serata le confidenze a Francesca Fagnani. Ospiti della puntata anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. repubblica.it Amanda Lear senza freni a Belve: Salvador Dalì? Impotente. Vi svelo com'è andata con David BowieBelve è pronto a tornare con un nuovo attesissimo ciclo di puntate. Tra gli ospiti al temuto sgabello di Francesca Fagnani, nella prima puntata in onda martedì 7 aprile su Rai 2, ci sarà Amanda Lear. corrieredellumbria.it Amanda Lear a Belve ripercorre relazioni sorprendenti e fuori dagli schemi, tra confessioni e retroscena inediti. Dal rapporto con Dalì a quello con Bowie https://fanpa.ge/0ZWra . facebook Amanda Lear: «Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie Faceva un po' schifo. Mio marito era bisessuale» x.com