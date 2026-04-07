Amanda Lear a Belve | Mi drogavo per restare magra ho rischiato la cecità Gala voleva che sposassi Dalì

Amanda Lear ha raccontato a Belve di aver assunto anfetamine per mantenere la linea, rischiando anche danni alla vista. Ha parlato di un passato segnato da dipendenze e di un episodio in cui ha rischiato la cecità a causa di queste sostanze. Inoltre, ha confidato che un’amica le aveva proposto di sposare un pittore famoso, senza però entrare nei dettagli. La cantante ha condiviso momenti di vita privata e difficoltà affrontate nel corso degli anni.

Amanda Lear svela a Belve i dettagli più oscuri del suo passato: dall'abuso di anfetamine per mantenere gli standard estetici della moda, che la portò a un passo dalla perdita della vista, fino al patto segreto con Gala, la moglie di Salvador Dalì, che in punto di morte le chiese di sposare il pittore spagnolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Amanda Lear choc a Belve: “Dalí impotente, Bowie non mi piaceva”L’artista si racconta da Francesca Fagnani tra amori fuori dagli schemi, confessioni intime e il dolore per il marito scomparso Senza filtri,... Amanda Lear senza freni a "Belve": "Salvador Dalì era impotente. Bowie? Non mi piaceva"Amanda Lear sarà una delle ospiti della prima puntata della nuova edizione di Belve, in partenza martedì 7 aprile su Rai 2 in prima serata. Temi più discussi: Belve 10 - Amanda Lear: I flirt con Salvador Dalì e David Bowie - Video; Amanda Lear a Belve: Dalì era impotente, Bowie? Faceva un po' schifo...; Amanda Lear a Belve: Ero amante di Dalì, ma senza sesso. E di Bowie. Le mogli contente; La rivelazione di Amanda Lear a Belve: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie? Era un ménage à trois. Amanda Lear a Belve: Mi drogavo per restare magra, ho rischiato la cecità. Gala voleva che sposassi DalìAmanda Lear svela a Belve i dettagli più oscuri del suo passato: dall'abuso di anfetamine per mantenere gli standard estetici della moda, che la portò ... fanpage.it Gli ospiti della prima puntata di Belve 2026: anticipazioni interviste a Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di PalmaC omincia questa sera alle 21.20 su Rai 2 l’attesissima stagione 2026 di Belve, programma di interviste di Francesca Fagnani. Ospiti della prima puntata sono tre donne ospiti di assoluto interesse: ... iodonna.it - Il suo pregio - Sono una brava bugiarda - E il suo peggior difetto - Sono molto leale Amanda Lear a #Belve x.com La Stampa. . Agendina rossa in mano, sgabello alto e scomodo, graffio d’ordinanza alle spalle. Francesca Fagnani accoglie nuove belve su Rai2: torna, con la settima edizione, l’ormai celebre programma di interviste. Tra loro Amanda Lear, che ha raccontato: - facebook.com facebook