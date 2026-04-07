Nella prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda questa sera su Rai 2, Amanda Lear è intervenuta parlando di alcuni aspetti della sua vita e delle sue esperienze. Tra i temi affrontati, ha menzionato il rapporto con Salvador Dalì, definendolo impotente, e ha fatto riferimenti a David Bowie, descrivendolo in modo critico. L'intervista si è concentrata su aneddoti e opinioni personali dell'artista.

Icona indiscussa degli anni ’80, Amanda Lear è tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda stasera in prima serata su Rai 2. Da tempo attesa nel programma, la ‘diva’ francese, naturalizzata britannica, ha accettato l’invito di Francesca Fagnani, svelando alcuni retroscena delle sue relazioni. Gli “ amori trasgressivi ” della Lear trovano subito spazio nella chiacchierata. Francesca Fagnani non esita, infatti, a chiedere lumi alla sua ospite sulle sue passate relazioni. Ho avuto delle relazioni con dei ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po’ mi annoio. Con un gay è diverso. Mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali confessa la diva, prima di citare il marito Alain Philippe, “ l’uomo che ho amato di più “, scomparso a causa di un incendio in casa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amanda Lear a Belve: “Dalì? Era impotente! David Bowie faceva un po’ schifo”

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Amanda Lear: «Salvador Dalí era impotente. Bowie Faceva un po' schifo»

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