Amanda Bynes torna sulla scena musicale il 10 aprile con l’uscita del singolo GIRLFRIEND, disponibile su Spotify e Apple Music. Il brano segna il ritorno della cantante dopo un silenzio che dura da quattro anni. La composizione nasce da una fusione di generi diversi. L’artista ha spiegato che le sue fonti di ispirazione principali sono state il rap e la musica EDM. Per questo progetto, la cantante di 40 anni ha collaborato con Fenix Flexin, un rapper che opera a Los Angeles. Già a febbraio erano arrivati i primi indizi di questa partnership, definita dall’artista come un lavoro estremamente energico. L’architettura sonora tra West Coast e playlist digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amanda Bynes torna in musica: tra rap e EDM arriva “Girlfriend

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