Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato un commento sui social, commentando la situazione di alcuni allenatori. Nel suo messaggio, ha suggerito che un ex tecnico potrebbe provare un certo fastidio nel dover affrontare nuovamente il suo predecessore. La sua osservazione ha suscitato reazioni tra gli utenti e gli addetti ai lavori, alimentando discussioni sulla scena calcistica.

Attraverso i suoi canali social, il giornalista Carlo Alvino ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan che proietta gli azzurri al secondo posto in classifica. Non si è lasciato sfuggire l’occasione di punzecchiare Chvu, allenatore dell’Inter. Ecco quanto riportato: econdo clean sheet consecutivo al termine di una partita giocata senza un centravanti di titolare. Conte è bravo, è bravo! Adesso per il prete spogliato, che celebrava la sua gufata al Duomo davanti alla Madunina, girarsi e trovare Conte, forse un po’ di fastidio lo proverà. Partita perfetta del Napoli sotto tutti i punti di vista. Difesa attenta, qualche contropiede interessante, poi il coniglio dal cilindro: Conte è il numero uno e ce l’abbiamo noi, il resto sono chiacchiere”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alvino punge Chivu: “Girarsi e trovare Conte, forse un po’ di fastidio lo proverà”

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