Di Canio punge | La sfida per Chivu sarà trovare quell’umiltà che Inzaghi in campionato non aveva La doppia veste…

Dopo la vittoria dell’Inter a Dortmund, Paolo Di Canio non risparmia commenti. L’ex calciatore mette in dubbio la capacità di Chivu di gestire la pressione, sottolineando che dovrà lavorare sull’umiltà, diversamente da Inzaghi in passato. La sfida tra i due tecnici si fa più interessante, mentre l’Inter festeggia un risultato importante, ma senza esultare troppo.

Paolo Di Canio lancia un avvertimento a Chivu: bisogna saper alternare le azioni in campo.

