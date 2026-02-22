Usa e Israele vogliono costringere l’Iran a interrompere il programma militare Ma Teheran ora gode del sostegno militare cinese

Mentre il complesso negoziato tra Iran e Stati Uniti sembra galleggiare in un allarmante stallo, proseguono con regolarità le manovre e gli spostamenti di mezzi militari statunitensi tra Oceano Indiano e Mar Mediterraneo, in vista di un probabile attacco alla Repubblica islamica. Attacco che, nel frattempo, potrebbe aver già perso uno dei suoi elementi caratteristici, cioè l’effetto sorpresa. Nei giorni scorsi, i media iraniani hanno pubblicato un video ad alta risoluzione della base aerea – gestita dagli americani, che secondo le immagini a disposizione di Teheran la stanno utilizzando come centro per le operazioni di contrasto dei missili balistici iraniani verso Israele – di Muwaffaq Salti, situata a Zarqa, in Giordania, accompagnato dalla minaccia di prenderla di mira nel caso gli Stati Uniti decidano di attaccare l’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Iran: comandante militare Usa atterrato in IsraeleIl comandante del Comando centrale degli Stati Uniti, Brad Cooper, è arrivato in Israele per incontri con i vertici delle forze di sicurezza.

Voli cancellati, Israele in “stato di allerta” e il risiko dell’esercito Usa: crescono i timori per l’opzione militare in IranAumentano le tensioni nella regione del Medio Oriente, con voli cancellati e segnali di possibile escalation militare.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Video Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

