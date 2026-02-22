Usa e Israele vogliono costringere l’Iran a interrompere il programma militare Ma Teheran ora gode del sostegno militare cinese

Usa e Israele cercano di spingere l’Iran a fermare il suo programma militare, ma Teheran riceve ora supporto dalla Cina. La presenza di navi militari cinesi nel Golfo Persico rafforza le capacità di difesa di Teheran e complica le strategie occidentali. Le esercitazioni congiunte tra Cina e Iran aumentano le tensioni nella regione, mentre gli spostamenti navali degli Stati Uniti continuano a intensificarsi. La situazione rimane critica e poco chiara.

Mentre il complesso negoziato tra Iran e Stati Uniti sembra galleggiare in un allarmante stallo, proseguono con regolarità le manovre e gli spostamenti di mezzi militari statunitensi tra Oceano Indiano e Mar Mediterraneo, in vista di un probabile attacco alla Repubblica islamica. Attacco che, nel frattempo, potrebbe aver già perso uno dei suoi elementi caratteristici, cioè l’effetto sorpresa. Nei giorni scorsi, i media iraniani hanno pubblicato un video ad alta risoluzione della base aerea – gestita dagli americani, che secondo le immagini a disposizione di Teheran la stanno utilizzando come centro per le operazioni di contrasto dei missili balistici iraniani verso Israele – di Muwaffaq Salti, situata a Zarqa, in Giordania, accompagnato dalla minaccia di prenderla di mira nel caso gli Stati Uniti decidano di attaccare l’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Iran: comandante militare Usa atterrato in IsraeleIl comandante del Comando centrale degli Stati Uniti, Brad Cooper, è arrivato in Israele per incontri con i vertici delle forze di sicurezza.

Voli cancellati, Israele in “stato di allerta” e il risiko dell’esercito Usa: crescono i timori per l’opzione militare in IranAumentano le tensioni nella regione del Medio Oriente, con voli cancellati e segnali di possibile escalation militare.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scontri all'Università di Teheran e Mashad. Axios: piano Usa per eliminare Khamenei e il figlio; Iran, Araghchi: Con Usa intesa su principi fondamentali, ma basta minacce; Funzionari di entrambe le parti: Iran e Usa stanno scivolando verso la guerra; Le notizie di venerdì 20 febbraio sulla situazione in Iran.

TRUMP-NETANYAHU/ Incontro teso, Usa a rimorchio di Israele: ecco dove sta il rischio di una guerraTre ore di incontro fra Netanyahu e Trump: gli israeliani non vogliono concessioni all’Iran. Ma gli USA trattano, subendo anche la pressione saudita ... ilsussidiario.net

IRAN/ Israele cerca di trascinare gli Usa in guerra ma Trump è pressato da arabi e MagaL'Iran accusa Israele di ostacolare l'accordo con gli USA. Netanyahu vuole le maniere forti per far cadere il regime. Ma Trump subisce anche altre pressioni ... ilsussidiario.net

L’ambasciatore Usa Mike Huckabee: “Sarebbe bello se Israele prendesse l’intero Medioriente” x.com

Un funzionario del Pentagono ha aggiunto al New York Times che le forze americane sarebbero maggiormente a rischio se fosse Washington a dare inizio all'attacco, e non Israele. Secondo i media Usa, un'eventuale operazione militare potrebbe durare setti - facebook.com facebook