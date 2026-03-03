Missione chirurgica di Usa e Israele per eliminare tutti i vertici del potere in Iran

Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato un’operazione mirata a colpire i leader chiave del potere in Iran, concentrandosi sui vertici del sistema clericale. Dopo l’uccisione di Ali Khamenei, le autorità statunitensi e israeliane hanno intensificato le azioni contro altri esponenti di spicco, considerati figure di rilievo nel quadro di questo intervento. Le operazioni si sono concentrate su figure religiose e militari di alto livello.

Uomini di religione diventati potere. E ora sono bersagli. Dopo l'uccisione di Ali Khamenei, il cerchio si è stretto attorno ai volti più esposti del sistema clericale iraniano. I nomi circolano nei dossier occidentali da anni. Ora compaiono nelle rivendicazioni, nelle minacce, nelle indiscrezioni. E nelle voci di morte. Il primo è Alireza Arafi, 67 anni, prodotto puro delle scuole teologiche di Qom, membro del Consiglio dei Guardiani, vicepresidente dell'Assemblea degli Esperti, capo della rete dei seminari. Uomo dell'apparato, cresciuto all'ombra di Khamenei, indicato tra i possibili successori già prima della guerra. Dopo il raid che ha ucciso la Guida Suprema, Arafi è entrato nel consiglio ad interim insieme al presidente Pezeshkian e al capo della magistratura Gholam-Hossein Mohseni Ejei.