Venerdì 10 aprile si terrà a Cava de’ Tirreni un appuntamento di divulgazione scientifica presso la libreria Centopagine, incentrato sull’astronomia. L’evento prevede un aperitivo scientifico condotto dall’astrofisico Giovanni Covone. La serata mira a condividere approfondimenti e conoscenze sul tema, offrendo ai partecipanti l’opportunità di dialogare con il relatore su aspetti legati alle scoperte e agli studi nel campo dell’astrofisica.

Nuovo appuntamento con la divulgazione scientifica a Cava de’ Tirreni. Venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 18, la libreria Centopagine ospiterà un nuovo Aperitivo scientifico, format a cadenza mensile organizzato in collaborazione con la community Scientia – Abbi il coraggio di conoscere, fondata da Carmen Troiano e Ilenia Apicella. Giovanni Covone presenta “Altre Terre”. Protagonista dell’incontro sarà l’astrofisico e divulgatore scientifico Giovanni Covone, che presenterà il suo libro “Altre Terre. Viaggio alla scoperta di pianeti extrasolari”, pubblicato da HarperCollins Italia nel 2023 e vincitore del Premio Asimov 2024 per la divulgazione scientifica. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - “Altre terre”: aperitivo scientifico da Centopagine libreria con l’astrofisico Giovanni Covone

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