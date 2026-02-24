Giovanni Montanaro torna in libreria con una grande storia veneziana | VIDEO

Giovanni Montanaro pubblica oggi il suo nuovo romanzo, Il fuoco di Venezia, che racconta una vicenda ambientata nella città lagunare. La pubblicazione arriva dopo anni di attesa da parte dei lettori, attratti dalla sua capacità di dipingere atmosfere veneziane autentiche. Il libro si concentra su personaggi che vivono e amano tra calli e canali, offrendo un ritratto intenso della vita nella città storica. La narrazione si sviluppa attraverso eventi che si intrecciano nel tempo.

Esce oggi il nuovo romanzo di Giovanni Montanaro, "Il fuoco di Venezia" (Feltrinelli). L'autore incontrerà i lettori venerdì 28 febbraio all’Auditorium Santa Margherita Esce oggi, 24 febbraio 2026, il nuovo romanzo di Giovanni Montanaro, Il fuoco di Venezia (Feltrinelli), una storia che attraversa oltre cinquant’anni di vita italiana intrecciando amore, memoria e destino nella città lagunare. L’autore incontrerà i lettori venerdì 28 febbraio alle 11.00 all’Auditorium Santa Margherita di Venezia, e giovedì 6 marzo alle 18.00 alla Libreria Coop di Mestre. Alla fine degli anni Sessanta, mentre l’uomo sta per mettere piede sulla Luna e il divorzio non è ancora legge, Elena Spina Torcellan gestisce da sola la Fornace dell’Est, nell’isola di Murano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

