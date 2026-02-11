Giovanni Colaneri torna in libreria con Cerco la mia storia

Giovanni Colaneri torna in libreria con il suo nuovo libro, “Cerco la mia storia”. È un ritorno atteso da chi ama le storie illustrate e l’arte per i più piccoli. Lo scrittore e illustratore torna a presentare un lavoro che promette di coinvolgere e emozionare lettori di ogni età.

Un gradito ritorno in libreria per Giovanni Colaneri, tra le voci più autorevoli dell'illustrazione contemporanea per l'infanzia. Mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 17.30, l'autore presenterà il suo ultimo albo illustrato "Cerco la mia storia", pubblicato da Rizzoli.

