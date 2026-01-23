Stop ai treni Alta Velocità per lavori a Firenze Italia divisa in due La sindaca | Non usate l’auto E si gioca Fiorentina-Cagliari

A causa di lavori al ponte al Pino, i treni Alta Velocità sono sospesi tra Campo di Marte e Rifredi a Firenze, causando disagi ai viaggiatori lungo la tratta nord-sud. La sindaca invita a evitare l’auto e a pianificare attentamente gli spostamenti. Nel fine settimana si svolge anche l’atteso match Fiorentina-Cagliari, aggiungendo ulteriori complicazioni alla viabilità cittadina.

Firenze, 23 gennaio 2026 – I lavori al ponte al Pino dividono l’Italia letteralmente in due. Si annuncia un fine settimana a dir poco complicato per chi viaggerà in treno lungo la direttrice nord-sud dell'alta velocità per lo stop alla circolazione ferroviaria a Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. La causa? I lavori al cavalcavia di ponte al Pino, di proprietà di Rfi: sarà posizionata una passerella pedonale provvisoria in previsione della sostituzione del ponte che avverrà la prossima estate. La sindaca lancia un appello: “Evitate l’auto il più possibile” Treni, investimento sui binari a Firenze Campo di Marte: Alta Velocità, serata di ritardi fino a 2 ore Quando scatta lo stop. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Treni, Italia divisa in due per lavori a Firenze: 24 e 25 gennaio, cosa cambia. Alta velocità e regionali, la guida completaDurante il fine settimana del 24 e 25 gennaio, i viaggi in treno in Italia subiranno modifiche significative a causa di lavori di Rfi a Firenze.

Alta velocità, l’Italia divisa in due all’altezza di Firenze.Treni ridotti e bus sostitutiviTra le 15 di sabato 24 e le 15 di domenica 25 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte sarà sospesa, causando disagi ai viaggiatori.

