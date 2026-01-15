Lavori sulla nuova Alta Velocità Bari-Napoli | stop ai treni tra Caserta e Foggia dal 2 al 15 febbraio

Dal 2 al 15 febbraio, la circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia sarà sospesa per lavori di preparazione all’attivazione della nuova linea Alta Velocità Bari-Napoli. Durante questo periodo, i treni sulla tratta Roma-Bari subiranno variazioni e interruzioni. Si consiglia di verificare gli orari e le alternative disponibili prima di pianificare il viaggio, per garantire una buona organizzazione degli spostamenti.

La circolazione dei treni sulla linea ferroviaria tra Roma e Bari sarà sospesa dal 2 al 15 febbraio nel tratto compreso tra Caserta e Foggia, per importanti lavori propedeutici all'attivazione di alcuni tratti dell'Alta Velocità-Capacità tra Napoli e il capoluogo pugliese. In particolare sarà completato il lotto Cancello - Frasso Telesino con l'attivazione del doppio binario per una lunghezza complessiva di 11 km, mentre, spiega Rfi, contestualmente proseguiranno le lavorazioni funzionali all'attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello, prevista per giugno 2026. Gli interventi consentiranno di elevare gli standard di efficienza dell'intera linea, garantendo una maggiore puntualità e fluidità nella gestione del traffico ferroviario.

