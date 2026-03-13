Alta Velocità Roma-Firenze | circolazione dei treni sospesa tra l’11 e il 12 aprile ridotta il 13

Nel weekend dell’11 e 12 aprile, la linea Alta Velocità Roma-Firenze sarà completamente sospesa per l’installazione del sistema ERTMS. Durante queste giornate, i treni non circoleranno e anche la tratta convenzionale subirà riduzioni. La circolazione riprenderà parzialmente il 13 aprile, quando verranno riattivate alcune corse. La modifica riguarda sia i servizi veloci che quelli tradizionali sulla linea.

Nel weekend dell’11 e 12 aprile la linea AV Roma-Firenze sarà sospesa per l’attivazione del sistema ERTMS, con stop totale dei treni e riduzioni anche sulla convenzionale. Riapertura domenica pomeriggio, con corse più lente, il servizio tornerà regolare da martedì 14 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

