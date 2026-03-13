Alta Velocità Roma-Firenze | circolazione sospesa tra l’11 e il 12 aprile e offerta ridotta anche lunedì 13

Tra l’11 e il 12 aprile, la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Firenze sarà sospesa, mentre anche lunedì 13 aprile verrà offerta un’operatività ridotta. La sospensione si rende necessaria per l’attivazione del nuovo sistema europeo di controllo dei treni, che comporterà la temporanea interruzione del servizio durante il fine settimana. La situazione influenzerà i collegamenti ferroviari tra le due città.

L’attivazione del più avanzato sistema europeo per il controllo della marcia dei treni porterà alla stop della circolazione sulla linea Roma-Firenze nel week end dell’ 11 e 12 aprile, con ripercussioni anche lunedì 13. La tratta non potrà essere utilizzata né dai Frecciarossa né da Italo dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile ed è prevista una riduzione dell’offerta commerciale – cioè meno treni in circolazione – anche lunedì 13, con il servizio che riprendere la sua frequenza standard martedì 14. La sospensione è necessaria per l’attivazione della tecnologia ERTMS, completando così l’adeguamento dell’intera... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

