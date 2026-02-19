Un viaggio nel traffico della Binasca Tra l’Americ torri-nido e discariche

Un'intensa giornata nel traffico di Binasco nasce dal continuo passaggio di veicoli lungo i diciotto chilometri di strada che collegano Melegnano a Binasco. La causa principale è l’aumento di auto e camion che attraversano l’area, spesso creando ingorghi nelle ore di punta. Tra le industrie dell’Americ e i depositi di rifiuti, le auto si accumulano lungo le corsie strette, rallentando il traffico e creando disagi ai pendolari. La situazione si ripete ogni giorno, rendendo difficile il transito per chi viaggia in quella zona.

Diciotto chilometri di asfalto che corrono da Melegnano a Binasco, fra poli industriali e tratti di campagna. Sulla carreggiata, un flusso insistente di auto e mezzi pesanti; ai margini, qua e là, qualche discarica abusiva. Ecco la Binasca, la provinciale 40 che si snoda tra il Sud Milano e l’Alto Pavese. Un asse viario che, in questo periodo, è sotto i riflettori: gli intensi volumi di traffico che l’attraversano (30mila veicoli al giorno), hanno portato Regione Lombardia a ipotizzare la futura costruzione di una nuova arteria, la Tangenziale Esterna Sud Milano, per dare alla provinciale maggiore respiro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un viaggio nel traffico della Binasca. Tra l’Americ, torri-nido e discariche Leggi anche: Ostia nel degrado: pineta delle Acque Rosse tra baracche e discariche Monza tra arte, motori e sapori: viaggio nel cuore della BrianzaMonza, situata nel cuore della Brianza, offre un’esperienza ricca di fascino e storia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un viaggio nel traffico della Binasca. Tra l’Americ, torri-nido e discariche; Manager in bilico tra controllo e flessibilità; Caos calmo, viaggio nella torre di controllo di Fiumicino; Novara, bloccati nel traffico di corso Bellini: il piccolo Yasser nasce in auto (con la scorta). Traffico, due priorità per Ravenna: un altro ponte sul Candiano e il sottopasso in via Canale MolinettoLa svolta nella viabilità del futuro della città di Ravenna, secondo la visione del sindaco Alessandro Barattoni, dovrà passare dalla realizzazione di due ... ravennaedintorni.it Quante ore passiamo nel traffico? La classifica delle città dove si perde più tempo alla guidaQuella dell'Inrix Global Traffic Scorecard è una classifica fuori dal comune dove essere al primo posto è assolutamente negativo. Perchè fornisce dati sui trasporti raccolti nell'arco di tre anni per ... corriere.it