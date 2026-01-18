Tra natura e quota le Apuane di Giovanni Storti

Tra le montagne delle Alpi Apuane, Giovanni Storti propone un viaggio tra natura e tradizione. Attraverso escursioni sicure e riflessioni sulla biodiversità, si esplora un territorio ricco di storia, specie rare e paesaggi in evoluzione. Un percorso che invita a conoscere, rispettare e condividere le storie di chi vive e lavora in questa regione, tra bellezza e sfide ambientali.

Arezzo, 18 gennaio 2026 – Scalare in sicurezza ma con ironia la più antica ferrata d'Italia, quella del Monte Procinto; scoprire la biodiversità di un'area tanto affascinante quanto ferita dalle cave come le Alpi Apuane e il suo Monte Nona; fermarsi all'orto botanico Pellegrini-Ansaldi tre ettari di specie rare ed endemiche; riposare nel rifugio Cai Puliti; raccontare il continuo mutamento di un territorio dall'equilibrio fragile; ascoltare le storie di chi ci abita. Tutto in un film documentario di cui è protagonista Giovanni Storti, sì, quello del famoso trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, il quale da anni ha intrapreso il percorso della salvaguardia dell'ambiente diventandone un testimone di successo attraverso i social.

Tra Natura e Quota - Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane - Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane » cinema » umbria Non sono presenti programmazioni del film Tra Natura e Quota - mymovies.it

Tra natura e quota - incontro a Trento con Giovanni Storti, protagonista di un documentario sulle Alpi Apuane - Giovanni Storti è protagonista di un documentario affascinante lungo uno dei territori più affascinanti del nostro paese, a pochi chilometri dal mare e dalle cave di marmo famoso nel mondo. comingsoon.it

TRA NATURA E QUOTA Venerdì 16 gennaio 2026 Ore 21.00 Cinema Teatro San Lorenzo – Giaveno Proiezione del documentario con Giovanni Storti, un viaggio tra le Alpi Apuane che invita a riflettere su ambiente, biodiversità e sicurezza in montag - facebook.com facebook

