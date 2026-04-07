Alpe della Luna Trail un parterre mai così prestigioso

Domenica si svolge l’edizione dell’Alpe della Luna Trail, con tre percorsi che stanno per raggiungere il tutto esaurito a Badia Tedalda. L’evento vede la partecipazione di atleti e appassionati provenienti da diverse regioni, attirando un pubblico numeroso e qualificato. La manifestazione si svolge nel territorio dell’Alpe della Luna, con un programma che prevede varie competizioni di corsa in montagna.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Tre percorsi vicini al sold out a Badia Tedalda dove domenica torna l’ Alpe della Luna Trail. La sfida toscana continua a richiamare anno dopo anno tantissimi appassionati non solo dalla regione, ma da tutta Italia tanto che a oltre una settimana dall’evento era già stata superata la soglia dei 400 partecipanti e considerando che molte società devono ancora presentare i propri elenchi c’è da essere più che ottimisti sul raggiungimento del record di presenze. La prova lunga, su 53 km per 3.300 metri di dislivello avrà al via molti big del settore: spiccano le presenze innanzitutto del campione uscente Alessio Donati, che dovrà vedersela con atleti del calibro di Mark Penna, Riccardo Pianesi, Patrizio Bartolini, Massimo Dellizotti e Domenico Di Lieto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alpe della Luna Trail, un parterre mai così prestigioso Artemis 2 intorno alla Luna, l'uomo non è mai così lontano dalla TerraL'equipaggio della missione Artemis 2 ha battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall'equipaggio della missione Apollo... Artemis II nella storia, mai un equipaggio così lontano dalla Terra. Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il videoDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un... Alpe della Luna Trail PROMO 2026 Alpe della Luna Trail, un parterre mai così prestigiosoArezzo, 7 aprile 2026 – Alpe della Luna Trail, un parterre mai così prestigioso Tre percorsi vicini al sold out a Badia Tedalda dove domenica torna l’ Alpe della Luna Trail. La sfida toscana continua ... lanazione.it Donati fa il vuoto all’Alpe della Luna TrailL’Alpe della Luna Trail si conferma un riferimento assoluto nel panorama delle corse in mezzo alla natura. Un gran numero di corridori ha preso parte alle tre gare disegnate a Badia Tedalda (AR), per ... lanazione.it