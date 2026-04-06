Artemis 2 intorno alla Luna l' uomo non è mai così lontano dalla Terra

La missione Artemis 2 ha raggiunto un nuovo record di distanza dalla Terra, superando quello stabilito dalla missione Apollo 13 nel 1970. L'equipaggio ha orbitato intorno alla Luna, portando il proprio veicolo più lontano di quanto mai sia stato fatto in passato. Questa impresa rappresenta un passo importante nelle esplorazioni spaziali con un equipaggio umano che si allontana dalla Terra più di quanto si fosse mai verificato prima.

L'equipaggio della missione Artemis 2 ha battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall'equipaggio della missione Apollo 13 del 1970. Il precedente record apparteneva a Jim Lovell, Fred Haise e Jack Swiggert. Sulla navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno raggiunto la distanza di 400.171 chilometri toccata dalla missione degli anni Settanta durante il suo rientro d'emergenza verso la Terra. Il programma di volo prevede che alle 1,02 italiane Orion si allontani ancora, fino a raggiungere 406.777 chilometri dalla Terra, la massima distanza dalla Terra in assoluto da una missione spaziale con astronauti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Artemis 2 intorno alla Luna, l'uomo non è mai così lontano dalla Terra La missione Artemis II è decollata: i 4 astronauti in orbita intorno alla Terra, poi rotta verso la Luna | Foto‹ › 1 / 13 Il razzo lunare Artemis II della NASA decolla dalla piattaforma di lancio 39-B del Kennedy Space Center di Cape Canaveral NASA's Artemis... Artemis II è partita per un viaggio intorno alla LunaAlle 00:35 quattro astronauti sono partiti dagli Stati Uniti su un enorme razzo della NASA per un viaggio di centinaia di migliaia di chilometri Alle... Missione Artemis II: Tutto quello che devi sapere prima del lancio Temi più discussi: Artemis II giorno per giorno; Artemis II, partita missione Nasa verso la Luna. Guasto a super toilette, poi sistemato; Ritorno alla Luna, è partita la missione Artemis II VIDEO; Le prime ore di Artemis 2 verso la Luna. Artemis vicino alla Luna: la routine degli astronauti tra rasature (grazie all'iPhone) e sacchi a pelo legati con la cordaGli astronauti della missione Artemis 2 sono entrati nella sfera di influenza lunare, ultima fase che precede il loro volo intorno alla Luna. Lo ha annunciato la Nasa. La navetta Orion che trasporta l ... corrieredellumbria.it La diretta da Artemis 2, oggi si fa la storia: il record di distanza dalla Terra e i 40 minuti di buio nel lato oscuro della LunaAlle 19.56 ora italiana i quattro astronauti della Orion toccheranno un punto mai raggiunto prima da essere umano. Quindi il sorvolo dietro il satellite, durante il quale i membri dell’equipaggio assi ... quotidiano.net Rilasciata una nuova foto della Luna: se guardate bene per metà non la vediamo dalla Terra. Siamo testimoni di qualcosa di storico e unico Gli astronauti a bordo della Orion della missione Artemis II si avvicinano sempre di più alla Luna e ci stanno regalando facebook Mai così lontani dalla Terra. Artemis si prepara a girare intorno alla Luna x.com