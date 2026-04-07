La nozione di sicurezza come responsabilità statale risale al XVII secolo, quando il filosofo Thomas Hobbes pubblicò il suo Leviatano nel 1651. Da allora, il concetto ha attraversato diverse interpretazioni e approcci, ma ancora oggi permangono questioni irrisolte e dibattiti sui limiti e le modalità di intervento dello Stato in materia di tutela. La discussione si concentra su come garantire effettivamente la sicurezza senza ledere libertà e diritti individuali.

Che la sicurezza fosse una prerogativa dello Stato, lo aveva annunciato nel 1651 Thomas Hobbes con la pubblicazione del suo Leviatano. Oggi, questo tema traccia una linea di demarcazione tra destra e sinistra, offrendo al Paese ricette antitetiche. Soprattutto, la sicurezza resta una questione prioritaria per la maggioranza degli elettori. Con Carlo Galli, filosofo politico, abbiamo tentato di ricostruire la genealogia del concetto di sicurezza, di analizzare gli sviluppi, la sua natura polisemica e di individuare potenziali soluzioni. Partiamo dal principio. Come nasce, come si sviluppa e quale ruolo esercita la sicurezza nella storia del... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - All’origine del concetto di sicurezza. I nodi ancora da risolvere secondo Galli

"Il Savio non è ancora in sicurezza. Ponte nuovo? Ci sono problemi da risolvere"Il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio ha organizzato una serata pubblica di informazione e confronto sul tema della sicurezza...

Ucraina, Nato e Artico. I nodi della sicurezza europea secondo Cavo DragoneNel corso del New Year’s Forum, intervenendo nel panel dedicato a Difesa e Sicurezza, Giuseppe Cavo Dragone ha toccato alcuni dei nodi che...