Ucraina Nato e Artico I nodi della sicurezza europea secondo Cavo Dragone
Nel corso del New Year’s Forum, Giuseppe Cavo Dragone ha parlato dei principali problemi che riguardano la sicurezza in Europa. Durante il panel dedicato a Difesa e Sicurezza, il generale ha evidenziato come la situazione in Ucraina e le tensioni con la NATO siano al centro delle preoccupazioni. Ha spiegato che le decisioni prese in questi settori influenzano direttamente la stabilità del continente e richiedono una risposta concreta e coordinata.
Nel corso del New Year’s Forum, intervenendo nel panel dedicato a Difesa e Sicurezza, Giuseppe Cavo Dragone ha toccato alcuni dei nodi che attraversano il dibattito sulla sicurezza europea. Dalla guerra in Ucraina al tema dell’esercito europeo, fino alle implicazioni strategiche legate all’Artico, il presidente del Comitato militare della Nato ha offerto una lettura che prova a tenere insieme livelli diversi, ridimensionando letture semplificate e forzature politiche. Il giudizio sulla guerra in Ucraina. Nel valutare il conflitto, Cavo Dragone ha espresso una posizione netta nei confronti di Mosca. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondimenti su Ucraina Nato
Guerra in Ucraina, l’ammiraglio Cavo Dragone: “La Nato valuta risposte più aggressive alla Russia”
Ucraina, l'ammiraglio Cavo Dragone: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia" | Mosca: "Irresponsabile" | Il Cremlino: "Conquistate Pokrovsk e Volchansk"
Ultime notizie su Ucraina Nato
Argomenti discussi: Groenlandia, basi Usa e rotte di Cina e Russia: quanto conta l'Artico?; Requiem per l’Alleanza Atlantica; Groenlandia. La NATO e l’Artico: quando la sicurezza diventa trattativa di potere; L'Europa studia come garantire la propria difesa anche al di fuori della Nato.
Ucraina, Nato e Artico. I nodi della sicurezza europea secondo Cavo DragoneNel suo intervento al New Year’s Forum, Giuseppe Cavo Dragone affronta i principali snodi della sicurezza europea partendo dalla guerra in Ucraina, definita un fallimento strategico russo, per ... formiche.net
Rutte (Nato) dà ragione a Trump: bisogna difendere l’Artico da russi e cinesiIl segretario generale della Nato, intervenendo a Davos: Senza Trump i Paesi Ue non sarebbero mai arrivati al 2% della spesa in difesa. In futuro la presenza Usa in Europa resterà forte. Problema pr ... tgcom24.mediaset.it
Con queste «docce fredde», ha concluso Cavo Dragone, ci sarà un «ribilanciamento degli impegni finanziari nell'alleanza» - facebook.com facebook
Cavo Dragone sull’esercito #Ue: “Sono europeista”, no a fraintendimenti #Nato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.