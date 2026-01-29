Ucraina Nato e Artico I nodi della sicurezza europea secondo Cavo Dragone

Nel corso del New Year’s Forum, Giuseppe Cavo Dragone ha parlato dei principali problemi che riguardano la sicurezza in Europa. Durante il panel dedicato a Difesa e Sicurezza, il generale ha evidenziato come la situazione in Ucraina e le tensioni con la NATO siano al centro delle preoccupazioni. Ha spiegato che le decisioni prese in questi settori influenzano direttamente la stabilità del continente e richiedono una risposta concreta e coordinata.

