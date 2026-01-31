Il Savio non è ancora in sicurezza Ponte nuovo? Ci sono problemi da risolvere

Il Comitato degli alluvionati di Cesena e della Valle del Savio ha convocato una serata pubblica per parlare di sicurezza idrogeologica. I residenti vogliono capire quali lavori sono stati fatti e cosa resta da sistemare, soprattutto sul ponte nuovo che ancora lascia preoccupazioni. La zona è ancora a rischio, e i cittadini chiedono risposte chiare sulle misure da adottare per mettere in sicurezza il territorio.

Il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio ha organizzato una serata pubblica di informazione e confronto sul tema della sicurezza idrogeologica e sul nuovo Pai – Piano di assetto idrogeologico. “Fiume Savio – Visione, Progettazione, Sicurezza” è stato il titolo dell'incontro. A parlarne il geologo Riccardo Galassi. Ladri golosi, arriva con la bici e afferra di soppiatto le paste consegnate al bar. Poi se ne va .🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesena, fiume Savio: concluso l’intervento per ridurre il rischio idraulico. Lattuca: Lavori con una prospettiva ventennaleA Cesena si è concluso il primo intervento di riduzione del rischio idraulico del fiume Savio che ha interessato circa 2,5 chilometri di alveo nel ... corriereromagna.it

Il Ponte Nuovo di Cesena è diventato il simbolo di un dilemma che divide tecnici, politica e città. Secondo gli esperti del Piano di assetto idrogeologico, così com’è oggi il ponte non è più compatibile con la sicurezza idraulica: in caso di piena del Savio fa da - facebook.com facebook