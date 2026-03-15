Dopo il pareggio interno contro l’Atalanta, la squadra dell’Inter ha ricevuto un giorno di riposo. L’allenamento è ripreso martedì con una sessione programmata, mentre Chivu ha deciso di concedere questa pausa ai giocatori nerazzurri. La squadra si prepara ora per le prossime sfide, mantenendo un ritmo di allenamento regolare.

Inter News 24 Allenamento Inter, Chivu dona ai giocatori nerazzurri un giorno di riposo dopo il pareggio interno contro l’Atalanta.. In casa Inter è tempo di staccare la spina per smaltire le scorie di un weekend ad altissima tensione. Nonostante il finale convulso e le feroci polemiche arbitrali, Cristian Chivu ha confermato il programma stabilito in precedenza, concedendo due giorni di totale relax ai suoi ragazzi. L’obiettivo è duplice: permettere al gruppo di recuperare brillantezza atletica e, soprattutto, far rientrare il nervosismo dopo i fatti di San Siro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha congedato il gruppo subito dopo il match: «Cristian Chivu ha salutato i giocatori (e i dirigenti) dando appuntamento a martedì mattina per la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allenamento Inter, Chivu va oltre le polemiche: giorno di riposo per i giocatori nerazzurri e ripresa programmata per martedì

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