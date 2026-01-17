L’ Invicta in campo per rialzare la testa

L’Invicta si prepara a riprendere il cammino dopo la recente sconfitta al quinto set. Attualmente al settimo posto con 16 punti, la squadra mira a migliorare la propria posizione e a rafforzare la propria competitività. L’obiettivo è ritrovare continuità e fiducia per affrontare le prossime sfide e risalire la classifica con determinazione.

La sconfitta al quinto set alla ripresa delle ostilità la scorsa settimana, il settimo posto in classifica e i 16 punti non fanno dormire sonni tranquilli all' Invicta. Il team maschile allenato da Fabrizio Rolando stasera alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto ospita Castelfranco di Sotto per la tredicesima giornata di serie B maschile. Non è un buon momento per i grossetani che, pur avendo ritrovato Pellegrini dopo il fastidio al ginocchio, hanno iniziato il 2026 nel peggiore dei modi. La squadra, che non ha disputato amichevoli durante la pausa delle festività, è apparsa molto intermittente.

