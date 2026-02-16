Mini rivoluzione Milan contro il Como Allegri pronto a cambiare i rossoneri

Il Milan si prepara a sfidare il Como mercoledì, perché la difficile sconfitta contro l’Inter ha spinto Allegri a rivedere la formazione. Questa partita rappresenta un’occasione per i rossoneri di dimostrare di essere pronti a reagire e cambiare rotta. I tifosi attendono con ansia di vedere quali novità porteranno in campo i cambiamenti dell’allenatore.

C'è grande attesa in casa Milan per quello che riguarda la partita contro il Como in programma mercoledì che dirà molto sulle ambizioni della squadra rossonera in questa stagione. Il pareggio del Napoli ha ufficialmente lasciato solamente il Milan in grado di impensierire l'Inter per la corsa allo scudetto con i rossoneri che, per tenere viva qualche speranza, sono chiamati a battere il Como mercoledì nella gara di recupero di Serie A. Dopo il successo di Pisa, Massimiliano Allegri è chiamato a cambiare molto la formazione rossonera per cercare di far rifiatare qualche titolare.