Dopo la partita tra Napoli e Milan, l’allenatore rossonero ha espresso il suo parere riguardo alle possibilità di vittoria dello scudetto, affermando che ormai sono poche. Ha anche commentato la scelta del modulo 4-3-3, spiegando che questa dipende da vari fattori e può cambiare di partita in partita. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate al termine del match trasmesso su 'DAZN'.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “È stata una gara dove ci sono state poche occasioni e un episodio. chi se lo portava a suo favore l’avrebbe vinta. Sono stati bravi loro in quell’occasione, eravamo tra l’altro a difesa schierata. Abbiamo avuto situazioni in cui dovevamo essere più veloci a tirare in porta perché poi arrivano gli altri e non ti fanno più tirare”. Perché hai scelto Fullkrug e Nkunku? “Innanzitutto hanno fatto una buona partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri post Napoli-Milan: “Scudetto? Ormai abbiamo dato. Il 4-3-3? Dipende da…”

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