Allegri e Pavlovic hanno commentato la sconfitta della loro squadra contro il Napoli, mentre la programmazione Rai annuncia nuovi show tra fiction e documentari a partire da aprile.

Massimiliano Allegri e Strahinja Pavlovic commentano l’insuccesso della loro squadra contro il Napoli, mentre il palinsesto Rai propone nuovi contenuti tra fiction e documentari a partire da aprile. Il tecnico Massimiliano Allegri ha analizzato la sconfitta subita contro il Napoli, sottolineando come l’incontro sia stato caratterizzato da una scarsità di occasioni da rete. Secondo il suo punto di vista, il risultato è stato determinato da un singolo episodio che ha premiato gli avversari. L’allenatore ha osservato che la squadra avversaria ha saputo sfruttare l’unica opportunità concreta, nonostante i suoi uomini fossero posizionati in modo difensivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri e Pavlovic analizzano il Napoli: tra sogni e nuovi show Rai

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