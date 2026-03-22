Allegri urlo Milan | Vittoria vitale ora il Napoli Pavlovic è il futuro

Dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino, Allegri ha parlato di un risultato fondamentale per il Milan e ha rivolto un messaggio chiaro allo staff e ai giocatori. Durante il post-partita a San Siro, l’allenatore ha evidenziato l’importanza della posizione in classifica e ha fatto riferimento a Pavlovic come un elemento promettente per il futuro. La partita ha mostrato anche segnali di tensione tra i protagonisti.

Massimiliano Allegri blinda il terzo posto del Milan con un sofferto 3-2 sul Torino, ma il post-partita di San Siro è un concentrato di tensione e messaggi diretti allo spogliatoio. Il tecnico livornese, apparso visibilmente provato nel finale concitato che lo ha visto protagonista di uno sfogo con l’arbitro Doveri (“Smetto di allenare”), ha minimizzato l’accaduto ai microfoni di DAZN parlando di “foga del momento”, pur sottolineando l’importanza vitale dei tre punti dopo i pesanti k.o. contro Parma e Lazio. Con questa vittoria, il Milan consolida la scia del Napoli in vista dello scontro diretto del prossimo turno: “Sarà la sfida tra la seconda e la terza della classe, una grande serata di calcio”. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Allegri, urlo Milan: “Vittoria vitale, ora il Napoli. Pavlovic è il futuro” Articoli correlati L’incornata di Pavlovic inchioda il successo per Allegri: il Milan torna alla vittoria e blinda il secondo postoDecisivi i gol allo scadere di Pavlovic (al 90') e Leao (94'): rossoneri a 57 punti. Como-Milan, la probabile formazione: Allegri con il dubbio Pavlovic. E in attacco …Ecco, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, quale potrebbe essere la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri in vista di... Tutti gli aggiornamenti su Allegri urlo Milan Vittoria vitale ora... Argomenti discussi: Serie A, il Milan torna alla vittoria (3-2). Inter a -5. Allegri esulta dopo la vittoria del Milan contro il TorinoUn raro gesto di esultanza di Massimiliano Allegri dopo una vittoria cruciale contro il Torino rivela la tensione e l’importanza del momento per il Milan in questo periodo della stagione. La recente p ... notiziemilan.it Allegri esulta dopo la vittoria del Milan sul Torino: il gesto diverso dal solitoMassimiliano Allegri esulta dopo la vittoria del Milan sul Torino, sottolineando l'importanza dei tre punti in classifica. newsmondo.it