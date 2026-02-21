Allegri | Io espulso e Fabregas no? Senza prova tv si andrà avanti così Dagli sbagli bisogna migliorare

Massimiliano Allegri ha criticato la decisione arbitrale che lo ha portato all’espulsione durante la partita contro il Como, mentre Cesc Fabregas è rimasto in campo senza rischiare sanzioni. L’allenatore del Milan ha evidenziato come, senza l’uso della prova televisiva, gli errori degli arbitri continueranno a influenzare le partite. Allegri ha anche sottolineato la necessità di imparare dagli sbagli per migliorare. La discussione sulla gestione delle decisioni arbitrali resta aperta.

Nel primo pomeriggio di oggi, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Milanello la prossima gara di campionato contro il Parma di Carlos Cuesta, valida per la 26^ giornata di Serie A. Dopo aver parlato della situazione infortuni in casa Milan, l'allenatore toscano è tornato su quello che è successo durante il match col Como, sia durante che nel post partita. In particolare, Allegri si è espresso sull'espulsione comminata nei suoi confronti e non nei confronti dell'allenatore dei lariani Fabregas, vero colpevole nell'episodio con Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

