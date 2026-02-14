Massimiliano Allegri ha commentato il risultato della partita tra Pisa e Milan, spiegando che la squadra toscana ha rappresentato un avversario difficile da affrontare. Durante l’intervista a DAZN, l’allenatore dei rossoneri ha detto che è importante conquistare subito i tre punti, anche se ci sono margini di miglioramento. La sfida si è conclusa con il Milan che ha vinto 2-1, ma Allegri ha sottolineato che la prestazione può ancora crescere.

Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Pagelle Pisa Milan, Loftus-Cheek la sblocca, Modric la chiude! In mezzo Loyola spaventa Allegri! I VOTI Diretta gol Serie A: Pisa Milan 1-2, Loftus-Cheek e Modric regalano tre punti ai rossoneri! Probabili formazioni Napoli Roma, le scelte per la super sfida di Serie A! McTominay ci sarà? Le ultimissime Cristiano Ronaldo, lo sciopero è finito! Torna tra i convocati e sarà a disposizione dell’Al-Nassr: i dettagli Icardi, show con il Galatasaray! Messaggio alla Juventus e a Spalletti in vista della sfida di Champions Tuchel, perché ha rinnovato con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Allegri nel post partita: «Pisa squadra scomoda. Prendiamoci tre punti ma bisogna migliorare»

Al termine della partita tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato l’andamento della squadra e l’importanza della precisione in campo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Allegri controcorrente dopo Bologna-Milan: Dispiace non giocare più partite; Allegri dopo Bologna-Milan non pensa all'Inter: Più importante la Roma a -7; Allegri vola basso: L’importante è guardare dietro. Giocare meno? Senza Champions un dispiacere; Milan sopra di 3 gol a Bologna, ma Max è una furia: le immagini che certificano la mentalità di Allegri!.

Tra poco Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa post Pisa-MilanTra poco l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa dopo la partita della Cetilar Arena contro il Pisa. milannews.it

Il Milan riparte da Modric: 2-1 al Pisa e Inter di nuovo nel mirinoDopo aver saltato la partita con il Como, i rossoneri ricuciono le distanze con i nerazzurri, passando all'Arena Garibaldi grazie al fenomeno croato ... corrieredellosport.it

Per buona parte del primo tempo di Pisa-Milan, mister Allegri ha continuamente strigliato la squadra, richiamando Loftus-Cheek in maniera particolare; ad un certo punto, il tecnico ha urlato all’inglese: “Ruben, stai camminando!”. Poi, però, il numero 8 si è fatt facebook

#PisaMilan, #Allegri non contento di @YFofana19_: “Sveglia, hai toccato una palla”. A @RLC: “Stai camminando!” - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana #LoftusCheek x.com