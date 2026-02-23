Una provocazione antidemocratica la presenza dei condannati Fiore e Castellini

Le organizzazioni sindacali di Piacenza criticano la scelta di aprire una nuova sede di Forza Nuova nel fine settimana, con la partecipazione di Roberto Fiore e Luca Castellini, entrambi condannati. La decisione ha suscitato scalpore tra i cittadini e i lavoratori, che temono un ritorno a ideologie discutibili. La presenza dei leader del movimento ha acceso un acceso dibattito tra chi vede in questa inaugurazione una provocazione e chi la considera un gesto provocatorio.

Inaugurata una sede di Forza Nuova alla presenza di Fiore e Castellini. Bussacchini (Cgil), Vaghini (Cisl) e Bighi (Uil) chiedono una presa di posizione chiara delle istituzioni Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di Piacenza esprimono «profonda preoccupazione e sconcerto per l'inaugurazione, avvenuta nel fine settimana in città, di una sede di Forza Nuova alla presenza del segretario nazionale Roberto Fiore e del dirigente Luca Castellini, entrambi condannati in primo grado per l'assalto del 9 ottobre 2021 alla sede nazionale della Cgil a Roma». «Non si tratta – commentano i tre dirigenti del sindacato - dell'apertura di un'associazione qualsiasi.