Allarme lupi nelle frazioni un incontro in sala consiliare

Nelle ultime settimane, sono state ricevute diverse segnalazioni dai carabinieri forestali riguardo alla presenza di un lupo nelle frazioni della zona. Per discutere della situazione e delle eventuali misure da adottare, si è tenuto un incontro pubblico nella sala consiliare. La riunione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle autorità locali, che hanno affrontato il tema delle avvistamenti e delle precauzioni da adottare.

Dopo la serie di segnalazioni dei carabinieri forestali circa la presenza di un lupo nelle frazioni di Castagnola, Frangola, Ortola, Mirteto, Castagnetola, Lavacchio, Bargana e Bergiola Maggiore, il sindaco Francesco Persiani ha emanato un’ ordinanza con l’obiettivo di garantire l’ incolumità pubblica e preservare la natura selvatica dell’animale, evitandone l’urbanizzazione. Per informare sulle motivazioni dell’ordinanza e spiegare meglio le misure adottate è stato programmato per il giorno 9 aprile alle 18 nella sala consiliare un incontro pubblico di sensibilizzazione della popolazione. Interverranno come relatori il tenente colonnello Gordon Cavalloni, comandante del Nucleo Investigativo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale di Massa Carrara e la dottoressa Paola Fazzi, biologa della fauna selvatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme lupi nelle frazioni, un incontro in sala consiliare Incontro sulla legalità nella sala consiliare di Spoltore in collaborazione con il premio BorsellinoLa sala consiliare del Comune di Spoltore ha accolto nella mattinata del 6 febbraio l'incontro sulla legalità in collaborazione con il premio... Consiglieri comunali del Pd nelle frazioni: l'incontro ad AgazziDopo gli incontri realizzati nel corso del 2025 nelle frazioni e nei quartieri della città, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezzo... Si parla di: Allarme lupi nelle frazioni, un incontro in sala consiliare. Allarme lupi, a Bologna prorogata l'ordinanza fino a fine anno: previste sanzioni da 25 a 500 euroNon è finita l’allerta lupi sui Colli bolognesi. L’ordinanza di tre mesi del Comune di Bologna, arrivata dopo gli avvistamenti di fine anno a Villa Ghigi, è stata infatti prorogata fino al 2027. Il pr ... corrieredibologna.corriere.it Scatta l’allarme lupo. Il Comune modifica le regole per i rifiutiLe segnalazioni si sono fatte così frequenti da non poter più essere liquidate come episodi isolati: nelle ultime settimane alcuni animali, da qualcuno indicati come lupi ma resta da verificare con ... lanazione.it