Consiglieri comunali del Pd nelle frazioni | l' incontro ad Agazzi

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezzo riprende gli incontri con i consiglieri comunali nelle frazioni, iniziando da Agazzi. Dopo un percorso avviato nel 2025, questa serie di appuntamenti proseguirà fino a marzo 2026, con l’obiettivo di favorire un dialogo diretto con i cittadini e approfondire le tematiche locali. Un momento di confronto e ascolto per rafforzare la presenza e l’attenzione del partito sul territorio.

Dopo gli incontri realizzati nel corso del 2025 nelle frazioni e nei quartieri della città, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezzo riparte con un nuovo appuntamento che inaugura il ciclo del 2026 che durerà fino a marzo. "Un percorso di ascolto e presenza che intende riportare al.

