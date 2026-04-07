Nella zona mare di Riccione si registrano problemi di decoro, con alcune aree segnalate come abbandonate e trascurate. Il segretario di Prima Riccione ha definito la situazione come “sciatteria”, evidenziando lo stato di alcune parti della città. La questione riguarda specificamente alcuni punti della zona balneare, dove si riscontrano rifiuti e mancanza di manutenzione. Nessuna dichiarazione ufficiale di enti pubblici è stata ancora rilasciata in merito.

"Sciatteria", è il termine con cui il segretario di Prima Riccione, Fabrizio Pullè ha bollato le condizioni della città in alcuni punti della zona zona. La Pasqua ha portato alberghi pieni e tantissime persone ad affollare la città e le piazze, le ville storiche e i luoghi scelti dall’amministrazione comunale per gli eventi di questo weekend. Ma nel clima festante per Prima Riccione gli scivoloni sul decoro urbano sarebbero statti innumerevoli. "In giro per Riccione la situazione del decoro cittadino è da rabbrividire - dice il segretario Pullè -. Piazzale Roma assomiglia a una discarica di pini natalizi buttati lì, ma siamo a Pasqua. Per non parlare dei vetri degli ingressi che portano ai garage sotterranei, tutti sporchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Allarme decoro nella zona mare"

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