Una nuova emergenza sta scuotendo Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Dopo i primi segnali di instabilità, la terra ha ceduto di nuovo, portando crolli e costringendo migliaia di persone a lasciare le loro case. La situazione è grave e le autorità stanno monitorando attentamente il territorio.

Niscemi, paese della provincia di Caltanissetta, è al centro di un’emergenza geologica che ha colpito con violenza due settimane di distanza, causando crolli, isolamenti e migliaia di sfollati. La frana del 16 gennaio, che ha travolto la contrada Canale, e quella del 25 gennaio a Sante Croci, con un fronte di oltre quattro chilometri e spostamenti del terreno fino a 55 metri, hanno reso evidente un problema strutturale che da anni si aggrava senza interventi efficaci. Ora, con le piogge previste per la prossima settimana, il rischio di ulteriori espansioni della zona rossa è in crescita, minacciando anche il centro abitato del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme geologico in Sicilia: studi precedenti segnalavano instabilità grave nella zona di Niscemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato oggi Niscemi, in Sicilia, per verificare di persona i danni causati dal ciclone Harry.

Il sindaco di Niscemi invita gli abitanti a rispettare i divieti di accesso alla zona rossa colpita dalla frana.

Niscemi e le altre zone a rischio in Sicilia: Serve una svolta epocalePALERMO – Il futuro di Niscemi è sempre più incerto, così come quello dei suoi abitanti. Un destino che dipenderà dall’evoluzione della frana che ha messo in ginocchio la cittadina, dove lacrime e pau ... livesicilia.it

In arrivo il ciclone Harry in Sicilia, scuole chiuse in molte città. Mobilitata la Protezione CivilePreviste 48 ore di forti venti, piogge e mareggiate in particolare sulle coste orientali. Lezioni sospese a Catania, Messina, Agrigento e altri centri ... msn.com

La frana di Niscemi ha fatto scattare l'allarme sul dissesto idrogeologico in Italia. Ma quali sono le zone piu a rischio Ecco cosa dice la mappa di ISPRA. [#IlMessaggero] #niscemi #frana #rischio #geologia map - facebook.com facebook

