Auto danneggiate nella zona di via Don Morosini l’allarme dei cittadini

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alcuni veicoli sono stati danneggiati in via Don Morosini a Latina. I residenti della zona, situata vicino al centro, hanno segnalato l’incidente alle autorità e chiedono un intervento continuo delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza. Nessuna informazione sulle cause o sui responsabili è stata ancora resa nota.

L’intervento delle associazioni Alternativa per Latina e I Cittadini del Centro che vogliono proprio aprire un canale di comunicazione e collaborazione con l’amministrazione per alzare il livello di sicurezza Auto danneggiate in via Don Morosini a Latina. A lanciare l’allarme per quanto accaduto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, in una zona particolarmente delicata proprio a ridosso del centro, sono stati gli stessi cittadini che chiedono ora una collaborazione costante con le istituzioni al fine di alzare il livello di sicurezza nell’area. Le auto danneggiate sono state quattro. “Di fronte all’ennesimo atto di inciviltà, le associazioni Alternativa per Latina e I Cittadini del Centro hanno deciso di unire le forze - si legge in una nota pubblicata anche sui canali social -. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Auto danneggiate nella zona di via Don Morosini, l’allarme dei cittadini Articoli correlati Spaccavetri in azione anche in zona via Rosati: danneggiate altre quattro autoAncora auto danneggiate da ‘anonimi’ ladri che - pur di raccattare pochi spiccioli od oggetti di poco valore - sono disposti a infrangere cristalli e... Leggi anche: Maltempo: cade albero in zona Eur a Roma, danneggiate tre auto in sosta Tutti gli aggiornamenti su Don Morosini Discussioni sull' argomento Latina: auto danneggiate nella notte, i residenti del centro si mobilitano; Finestrini rotti in Via Don Morosini, il comitato di zona: Atti vandalico; Nuovo atto vandalico in via Don Morosini, danneggiate 4 auto/FOTO; Vandali in via Don Morosini, parlano i comitati: Subito un incontro con il Sindaco. Riceviamo da un lettore di Latina: “Nuovo atto vandalico nella notte tra Via Don Morosini e via Fratelli Bandiera. Ignoti, armati di bastoni, hanno danneggiato almeno 5 auto parcheggiate. La scoperta fatta questa mattina dai residenti che hanno subito avvertito - facebook.com facebook