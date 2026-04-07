Allarme a Lanciano per la telefonata-truffa | Lasciate l' abitazione perché non è sicura

A Lanciano, si sono verificati diversi casi di telefonate truffa in cui vengono avvisati i cittadini di lasciare le proprie case perché non sono più sicure. I truffatori approfittano delle recenti forti piogge che hanno causato problemi nel territorio, sfruttando situazioni di disagio e pericolo per mettere in atto le loro strategie fraudolente. Le autorità raccomandano di diffidare di questi avvisi e di non fornire informazioni personali.

Malintezionati si fingono finanziari e approfittano di disagi e situazioni di pericolo sul territorio per raggirare gli abitanti della parte nord di Lanciano Sfruttano i disagi e le situazioni di pericolo che si sono create sul territorio a cause delle forti piogge dei giorni passati per mettere in atto il raggiro. Ennesima truffa telefonica a Lanciano, dove qualche malintenzionato è tornato a spacciarsi per finanziere. Già ai primi di marzo si era verificato che finti finanzieri del nucleo di Lanciano cercassero di raggirare i cittadini e svaligiarne le case, invitandoli a presentarsi in caserma, in via don Minzoni, così da agire indisturbati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Poliziotti aggrediti a Lanciano, il Cosap: "Istituzioni territoriali lasciate sole, lo Stato si faccia sentire"“È necessario ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica attraverso operazioni di sgombero sistematiche e una presenza massiccia dei reparti...

Furto in abitazione a Lanciano: i ladri portano via oro e orologiUn furto in abitazione è stato messo a segno nel quartiere Olmo di Riccio, a Lanciano.

Temi più discussi: Carburanti, Lufthansa e Ryanair lanciano l’allarme sulle cancellazioni dei voli in estate; Rincaro dei carburanti, gli armatori lanciano l’allarme sui collegamenti nazionali; Invasione di parrocchetti a Roma, gli esperti lanciano l'allarme: Colonizzano ogni buco, anche di tapparelle e finestre, si stanno moltiplicando senza controllo; Brucia il tetto di una casa: alcuni passanti vedono il fumo e lanciano l'allarme. Massiccio dispiegamento di vigili del fuoco (FOTO all'interno).

Boom di scoiattoli che fumano le sigarette elettroniche: gli esperti lanciano l’allarme per i roditori svapatori, ecco cosa sta succedendo – VIDEOVideo di scoiattoli che masticano dispositivi per lo svapo diventano virali, ma gli esperti avvertono: è un grave pericolo per gli animali ... ilfattoquotidiano.it

Anziano esce di casa e scompare, i parenti lanciano l'allarme: salvato dal cane Yuki. L'84enne era scivolato in una scarpata e non riusciva ad alzarsiLUSIANA CONCO (VICENZA) - Era uscito per fare una passeggiata, ma dopo ore non era ancora rientrato a casa. A quel punto la sorella e il nipote ... msn.com

Guerra Iran, l'allarme dei panificatori : «Michette a rischio rincaro» x.com

L’allarme dell’azienda dei trasporti: «Attenzione, potrebbero usare le informazioni per tentativi di truffe phishing» - facebook.com facebook