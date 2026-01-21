Furto in abitazione a Lanciano | i ladri portano via oro e orologi

Nella serata di martedì 20 gennaio, nel quartiere Olmo di Riccio a Lanciano, si è verificato un furto in abitazione. Un residente, al suo rientro, ha trovato una finestra aperta e ha scoperto che i ladri avevano portato via oro e orologi. L’episodio è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per identificare i responsabili.

Un furto in abitazione è stato messo a segno nel quartiere Olmo di Riccio, a Lanciano. L'allarme è scattato intorno alle 19 di martedì 20 gennaio, quando un componente della famiglia è rientrato a casa e ha trovato una finestra di casa aperta.I ladri erano ancora all'interno dell'abitazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it Ladri portano via 5mila euro tra denaro e gioielli: altro furto in un'abitazioneUn nuovo episodio di furto si è verificato nel territorio aretino, precisamente nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre. Leggi anche: Furto nella casa di Alessandro Bastoni a Bergamo: ladri portano via borse di lusso e due orologi Rolex Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Furti in appartamento, 38 arresti a Napoli: oltre 100 colpi, nel mirino le ville di Fendi e Panetta; Furto in abitazione a Montefiascone, colpo in zona Madonnella; Tenta un furto in abitazione a Monte Isola. Arrestata; Furto in abitazione: ragazzo chiama il 112, i ladri lanciano tazze e vassoi contro suo padre e suo fratello. Finti carabinieri: condannati due napoletani per furto in abitazioneArrestati dopo la fuga con contanti e gioielli, hanno lasciato il carcere con il divieto di tornare in Lombardia; la pena definitiva sarà da scontare in cella ... laprovinciacr.it 23enne meranese denunciato per furto in abitazioneIl giovane è accusato di due furti, uno in una struttura ricettiva ed un altro in un appartamento. Incastrato dalle immagini della videosorveglianza ... rainews.it Ancora un tentato furto in abitazione agro sotto assedio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.