Furto in abitazione a Lanciano | i ladri portano via oro e orologi

Da chietitoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 20 gennaio, nel quartiere Olmo di Riccio a Lanciano, si è verificato un furto in abitazione. Un residente, al suo rientro, ha trovato una finestra aperta e ha scoperto che i ladri avevano portato via oro e orologi. L’episodio è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per identificare i responsabili.

Un furto in abitazione è stato messo a segno nel quartiere Olmo di Riccio, a Lanciano. L'allarme è scattato intorno alle 19 di martedì 20 gennaio, quando un componente della famiglia è rientrato a casa e ha trovato una finestra di casa aperta.I ladri erano ancora all'interno dell'abitazione.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Ladri portano via 5mila euro tra denaro e gioielli: altro furto in un'abitazioneUn nuovo episodio di furto si è verificato nel territorio aretino, precisamente nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre.

Leggi anche: Furto nella casa di Alessandro Bastoni a Bergamo: ladri portano via borse di lusso e due orologi Rolex

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Furti in appartamento, 38 arresti a Napoli: oltre 100 colpi, nel mirino le ville di Fendi e Panetta; Furto in abitazione a Montefiascone, colpo in zona Madonnella; Tenta un furto in abitazione a Monte Isola. Arrestata; Furto in abitazione: ragazzo chiama il 112, i ladri lanciano tazze e vassoi contro suo padre e suo fratello.

furto in abitazione aFinti carabinieri: condannati due napoletani per furto in abitazioneArrestati dopo la fuga con contanti e gioielli, hanno lasciato il carcere con il divieto di tornare in Lombardia; la pena definitiva sarà da scontare in cella ... laprovinciacr.it

furto in abitazione a23enne meranese denunciato per furto in abitazioneIl giovane è accusato di due furti, uno in una struttura ricettiva ed un altro in un appartamento. Incastrato dalle immagini della videosorveglianza ... rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.