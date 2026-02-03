Poliziotti aggrediti a Lanciano il Cosap | Istituzioni territoriali lasciate sole lo Stato si faccia sentire

Due agenti sono stati aggrediti questa mattina a Lanciano durante un intervento di sgombero. Il Cosap denuncia che le istituzioni locali sono state lasciate sole e chiede con forza che lo Stato si faccia sentire. Si parla di operazioni più decise e di una presenza più forte delle forze dell’ordine per ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica.

"È necessario ristabilire l'ordine e la sicurezza pubblica attraverso operazioni di sgombero sistematiche e una presenza massiccia dei reparti inquadrati, affinché la forza della legge torni a prevalere sull'arroganza del crimine". La segreteria nazionale del Cosap, coordinamento sindacale.

