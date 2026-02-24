rivoluzione packaging lampi di genio visioni di famiglia e orizzonti sostenibili

Il settore del packaging in Italia ha raggiunto un valore di 10 miliardi di euro, spinto da innovazioni e investimenti continui. La crescita è stata stimolata dall’introduzione di tecnologie più efficienti e dalla richiesta di soluzioni sostenibili. Le aziende investono in nuove idee per ridurre l’impatto ambientale, mentre i produttori di macchinari migliorano le loro offerte. La trasformazione del settore continua a evolversi grazie a queste spinte, aprendo nuove opportunità di mercato.

Baroncini Pensate a un mappamondo, giratelo e puntate l'Italia con un dito: nello Stivale, il settore del packaging e delle macchine per il confezionamento e l'imballaggio vale dieci miliardi di euro. Ecco, restringendo il campo, e colorando di rosso le zone a maggior concentrazione di packaging (e di indotto da packaging), si vedrebbe un triangolo evidentissimo in Emilia-Romagna: come un cuore, un organo pulsante. Qui, la valle del packaging, è rappresentazione plastica del successo delle storie di famiglia, della visione di uomini e donne creativi e ingegnosi, di lavoratori che ieri hanno saputo cogliere un'occasione, ma che guardano anche al domani nel nome della sostenibilità e delle nuove tecnologie.

