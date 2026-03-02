Cremonese-Milan | le due facce di Fofana spesso sbaglia ma poi ha dei lampi di genio

Durante la partita tra Cremonese e Milan, Youssouf Fofana ha mostrato due volti distinti: spesso commette errori, ma in alcune fasi ha anche sorpreso con iniziative di grande livello. La sua presenza sul campo ha attirato l’attenzione, alternando momenti di difficoltà a spunti di qualità che hanno influenzato l’andamento del gioco. La sua performance ha diviso l’opinione tra i tifosi del Milan.

Cremonese-Milan 0-2, il Diavolo continua con la sua stagione alla ricerca di un posto valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per questo i tre punti conquistati ieri sono importantissimi: al momento la squadra di Massimiliano Allegri ha 9 punti di vantaggio sul quinto posto occupato dal Como di Fabregas. Contro la squadra di Nicola Fofana ha giocato la sua solita partita con la maglia rossonera: quantità, corsa e un paio di giocate degne di nota. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Inizio horror, da cambio subito, poi entra nel match con due filtranti sprecati (Leao, Pavlovic) e un'occasione gol.